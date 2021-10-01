На Кубани ночные температуры опустятся до -2 градусов

Порывами может срывать плохо закрепленные конструкции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Краснодарском крае похолодало. Днем в регионе 1-2 октября воздух прогреется лишь до 11-15 градусов. А по ночам и вовсе ожидаются заморозки.

- 1 октября в Краснодаре ночью 6-8 градусов, днем 13-15. Порывы ветра могут достигать 18 м/с. В северной и восточной половине края ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов, что характеризуется как опасное явление, например, могут пострадать теплолюбивые растения. В выходные по краю днем 11-16 градусов тепла, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Новороссийске прогнозируется ураган, в ближайшие сутки порывы ветра могут достигать 27-32 м/с. Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за ветра в районе города-героя перекрыли трассу для грузовиков.