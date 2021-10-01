Вакцинацию от COVID-19 на Кубани прошли 2 миллиона жителей

Фото из архива КП

В Краснодарском крае прививку вакцинацию от COVID-19 прошли 2 миллиона жителей. Для выработки коллективного иммунитета необходимо привиться 3,6 миллионам человек. О динамике прививочной кампании сообщает пресс-служба администрации региона.

- Пять районов остаются лидерами – это Кавказский муниципалитет - 109%, Динской – 80,1%, Апшеронский – 78,5%, Калининский – 75% и Курганинский – 72,9%. Неинтенсивно проходит вакцинация в Брюховецком - 45,2%, Тихорецком - 44,9%, Кореновском - 44,6% районах, Анапе - 45,9% и Геленджике - 45,8%, - прокомментировали в краевом Минздраве.

Напомним, что в регионе план по массовой вакцинации повысили с 60% до 80%. Накануне прежний план в крае перевыполнили.

На Кубани продолжают работать пункты вакцинации. 60 из них принимают жителей в Краснодаре, 3 – круглосуточно. В краевой столице прививку сделали более 431 тысячи человек.