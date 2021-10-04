Более 438 тысяч краснодарцев вакцинировались от COVID-19

Фото из архива КП

В Краснодаре прививку от COVID-19 сделали 438 212 жителей. В городе работает 60 прививочных пунктов, 3 из которых принимают граждан круглосуточно. Динамику распространения коронавирусной инфекции обсудили накануне на совещании под руководством исполняющего обязанности мэра Краснодара Евгения Наумова.

На заседании отмечено, что в краевой столице эпидемиологическая ситуация ухудшается. Так, на 1 октября за весь период пандемии COVID-19 обнаружено 20 214 человек, выздоровели из которых 16 979 пациентов.

Подчеркивается, что растет число заболеваний среди детей, в частности, от 6 месяцев до 17 лет. Ухудшение связано с мутацией штаммов коронавируса. Помимо распространения COVID-19, наступил сезон заболевания гриппом.

Прививку от коронавирусной инфекции можно сделать в медучреждениях, мобильных пунктах, торговых центрах Краснодара. Два прививочных центра оборудованы и в университетах города – КубГУ и КубГАУ. А необходимую информацию о прививочной кампании можно получить на сайте «Вакциназдесь.рф».

Напомним, режим повышенной готовности на Кубани продлен до 1 декабря. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, в общественных местах надевать средства индивидуальной защиты и пользоваться антисептиком.