Более 28 тысяч студентов Кубани привились от COVID-19

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В Краснодарском крае 28 189 студентов прошли вакцинацию от COVID-19. В пяти вузах региона развернуты прививочные пункты. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба администрации края.

В частности, прививку в учебном заведении могут сделать студенты КубГУ, КубГАУ, КубГТУ, Сочинского госуниверситета и ГМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова. А волонтеры-медики проводят с учащимися лекции на тему вакцинации и противостояния COVID-19.

Кстати, в регионе прививку от коронавирусной инфекции сделали более 2 миллионов жителей. Из этого числа вакцинацию прошли порядка 483 тысяч краснодарцев.

На территории Кубани граждан принимают более 300 прививочных пунктов. А для получения информации о вакцинации и ответов на вопросы работает сайт «Вакциназдесь.рф».