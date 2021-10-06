Специалисты обследуют поврежденные оползнем дома в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Непогода разгулялась на курортах Краснодарского края. После мощных ливней в Сочи сошло сразу несколько оползней.

Самое сильное движение грунта было зафиксировано в селе Сергей-Поле. Было повреждено сразу 20 домов. В 8 строениях проживали люди. Они были эвакуированы в санаторий «Аквалоо».

Сейчас специалисты обследуют дома в селе Сергей-Поле. Они определяют степень повреждения жилищ.

– Также будет определена необходимая помощь пострадавшим гражданам, – рассказал заместитель главы Лазаревского района Сочи Илья Кирюта.

Отметим, что из-за оползня часть домов даже накренилась. Была полностью разрушена дорога в село Варваровка. Ночью специалисты восстановили проезд.