Что произошло за ночь 7 октября: мошенники оценили страницу мэра Тимашевска в инстаграме в 50 000 рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Что произошло за ночь 7 октября 2021 года. Мошенники оценили страницу мэра Тимашевска в инстаграме в 50 000 рублей. Свои требования злоумышленники выдвинули помощнику Николая Панина.

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