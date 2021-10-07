Законность строительства поврежденных оползнем домов проверят в Сочи

Фото: мэрия Сочи

Непогода разгулялась в Сочи во вторник, 5 октября. В селе Сергей-Поле неожиданно сошел оползень. Из-за движения грунта пострадали 22 дома. Некоторые строения переехали на 30 метров.

Местных жителей эвакуировали в санаторий «Аквалоо». Сейчас на месте схода селя работает специальная комиссия. Она оценивает состояния домов. Еще одну проверку организовали правоохранительные органы. Они изучают документацию на возведение строений в этой зоне.

- Правоохранительным блоком города и надзорным блоком проводятся следственные мероприятия, которые покажут, что здесь законно либо вызывает вопросы к застройщикам - тем, кто организовал здесь коттеджный поселок, – отметил Копайгородский.

Отметим, что из-за схода оползня несколько домов накренились. На кадрах, снятых с воздуха, видно, как сель уничтожил несколько заборов и повредил дорогу в селе.