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Общество13 октября 2021 16:39

Уголовное дело гендиректора сочинского санатория «Знание» передали в суд

Его обвиняют в превышении полномочий
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: социальные сети Дмитрия Богданова

Фото: социальные сети Дмитрия Богданова

Уголовное дело гендиректора сочинского санатория «Знание» передали в суд. Дмитрия Богданова обвиняют по статье "Злоупотребление полномочиями". Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Согласно следствию, Дмитрий Богданов в течение пяти лет – с 2016 по 2021 год – не заключал договор дарения для передачи всей земли комплекса в федеральную собственность. В результате ущерб государству от уклонения составил более 8,2 миллиарда рублей. После возбуждения уголовного дела санаторий передан в собственность РФ.

Помимо этого, гендиректор начислял себе премии на общую сумму 14 миллионов рублей.

- В отношении Дмитрия Богданова утверждено обвинительное заключение. Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.