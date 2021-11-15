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Здоровье15 ноября 2021 9:59

Более 520 тысяч краснодарцев вакцинировались от COVID-19

Ревакцинацию от коронавируса уже прошли 23 106 жителей краевого центра
Светлана ОВДЕЙ
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Более 520 тысяч краснодарцев вакцинировались от COVID-19 Фото из архива КП

Более 520 тысяч краснодарцев вакцинировались от COVID-19 Фото из архива КП

Более 520 тысяч краснодарцев привились от COVID-19. Ревакцинацию в краевом центре прошли 23 106 человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подчеркивается, что в регионе в последние дни возросли темпы вакцинации. Так, накануне в одном из ТЦ Краснодара за получением прививки выстроилась очередь. А в Сочи ревакцинацию от коронавируса прошли свыше 9,5 тысячи. Всего в Краснодаре продолжают работу 60 пунктов, в том числе 3 круглосуточных.

Напомним, в Краснодарском крае введена обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет. Граждан, попадающих в список, персонально пригласят на получение прививки.