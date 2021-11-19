На Кубани открывают театры и музеи для привитых посетителей

Проверять сертификаты будут на входе

В Краснодарском крае вводят новые ограничения из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом. QR-коды нужны в фитнес-центрах, торговых центрах, магазинах, бассейнах. При этом власти делают некоторые послабления. Например, открывают театры и музеи.

- Сегодня у нас закрыты для зрителей театры, музеи, спортивные мероприятия. Мы открываем их. Но с оговоркой. Для посещения потребуется QR-код о вакцинации, перенесённом заболевании или справка о медотводе, - написал в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Комсомолка" собрала все нововведения после заседания оперштаба. Узнали, что ужесточили, добавили и оставили.