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Общество30 ноября 2021 11:00

В парке Галицкого установили светящихся ангелов

Территорию активно готовят к зиме и предстоящим новогодним праздникам
Светлана ОВДЕЙ
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Светящиеся ангелы украсили парк Галицкого

Светящиеся ангелы украсили парк Галицкого

Совсем недавно жители и гости Краснодара удивлялись появлению на кубанских просторах пингвинов, которые теперь "обитают" в парке Галицкого, как сюда доставили новых «жителей». На территории установили новый арт-объект – светящихся ангелочков.

Фигуры в шахматном порядке выстроились на усыпанном пока что осенними листьями слегка зеленом полотне. Новые декорации, как и обитатели пингвины и «цветущий» шалфей, освещаются яркими огоньками.

К слову, парк активно подготавливают к зиме и предстоящим праздникам. Накануне здесь впервые за его историю установили новогоднюю ель. Настоящее дерево украсили традиционными гирляндами и красочными игрушками.