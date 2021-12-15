«Золотую судью» Елену Хахалеву объявят в розыск

Елена Хахалева. Фото: Российский государственный университет правосудия

Высшая квалификационная коллегия судей разрешила следователям возбудить уголовное дело в отношении Елены Хахалевой. Ее подозревают в мошенничестве и служебном подлоге в 2016-2018 годах. Но на заседание коллегии, где рассматривался судьбоносный для нее вопрос, бывшая судья не явилась, прислав вместо себя адвоката.

Более того, 8 декабря, по данным спецслужб, она покинула территорию России.

Надо полагать, возвращаться из-за границы в условиях уголовного преследования в РФ Хахалева не планирует.

- Это ничего не меняет, и, как бывшей судье, Елене Хахалевой прекрасно известно, что последует после того, как она официально станет фигурантом уголовного дела. Ее объявят в международный розыск по линии Интерпола. И любое из государств обязано будет выдать Хахалеву российским властям. Свое положение она только усугубит, - прокомментировал "КП" - Кубань адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов.

Напомним, летом 2020 года коллегия судей уволила Елену Хахалеву из числа судей Краснодарского краевого суда с формулировкой "за дисциплинарный проступок". Ей ставили в вину именно заграничные командировки.