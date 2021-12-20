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Общество20 декабря 2021 5:03

Что произошло за ночь 20 декабря: в Сочи устранили аварию на водопроводе после оползня

Что произошло за ночь 20 декабря в Краснодарском крае
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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23-метровый фонтан в Сочи ликвидировали Фото: instagram.com/mup_vodokanal_sochi/

23-метровый фонтан в Сочи ликвидировали Фото: instagram.com/mup_vodokanal_sochi/

Рассказываем, что произошло за ночь 20 декабря.

Специалисты водоканала Сочи 19 декабря восстановили поврежденный оползнем водовод в Хостинском районе. Работы завершили на несколько часов раньше запланированного времени. Работы осложнялись рельефом местности и близким расположением жилых домов, а также активными стройплощадками. Ранее «Комсомолка» сообщала, что в результате аварии из трубы забил 23-метровый фонтан. Подтопило прилежащую территорию, а также жители сотен домов остались без воды.

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