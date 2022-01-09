Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 января 2022 4:00

Что произошло за ночь 9 января в Краснодарском крае

Последние новости о том, что произошло за ночь 9 января на Кубани
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рейсы из Сочи в Казахстан отменены на неопределенный период Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рейсы из Сочи в Казахстан отменены на неопределенный период Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что произошло за ночь 9 января в Краснодарском крае.

Рейсы из Сочи в Казахстан отменены на неопределенный период. Авиасообщение связало бы курорт с Нур-Султаном и Алма-Атой.

Мужчина погиб под колесами поезда в Сочи. Состав направлялся в Москву.

Школа на 300 мест появится в Новознаменском Краснодара. Она заработает уже в следующем году

Двое детей пострадали в результате жесткой аварии на Кубани. Иномарки не поделили дорогу в Курганинске.