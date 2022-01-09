Рейсы из Сочи в Казахстан отменены на неопределенный период Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что произошло за ночь 9 января в Краснодарском крае.

Рейсы из Сочи в Казахстан отменены на неопределенный период. Авиасообщение связало бы курорт с Нур-Султаном и Алма-Атой.

Мужчина погиб под колесами поезда в Сочи. Состав направлялся в Москву.

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Двое детей пострадали в результате жесткой аварии на Кубани. Иномарки не поделили дорогу в Курганинске.