Флаг Кубани в честь 85-летия края подняли на Главной городской площади Краснодара

Почетный караул Кубанского казачьего войска провел традиционную церемонию Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Флаг Кубани в честь 85-летия края подняли в Краснодаре. На Главной городской площади состоялась традиционная церемония, которую провел почетный караул Кубанского казачьего войска.

Полотно в честь юбилейной даты вынесли под гимн региона, исполненный хором филармонии им. Г.Ф. Пономаренко.

Флаг подняли под исполнение гимна Кубани хором филармонии им. Г.Ф. Пономаренко Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

13 сентября Краснодарский край отмечает 85 лет со дня образования. К юбилейной дате организованы мероприятия во всех муниципалитетах региона. Основные концерты и акции запланированы 13 и 17 сентября.

Во вторник, 13 сентября, в регионе стартовал девятичасовой телемарафон. В прямой эфир из разных городов края выходят ведущие четырех региональных телеканалов.

Тем временем «Комсомольская правда» - Кубань» собрала 85 уникальных фактов о Краснодарском крае в честь юбилейной даты.