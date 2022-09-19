18 сентября в регионе было по-летнему жарко Фото из архива КП

В Краснодаре 18 сентября побит температурный рекорд. Накануне в краевом центре столбики термометров поднялись до +38,4 градуса.

Несмотря на разгар сентября, погода в воскресенье по всему краю была по-настоящему летней. Предыдущий температурный рекорд в Краснодаре был установлен в 1994 году. Тогда воздух прогрелся до 37,7 градуса. В то же время средняя температура в кубанской столице в сентябре достигает 23,6 градуса.

Кроме Краснодара, накануне температурный рекорд побит еще в двух городах региона. Так, в Туапсе зафиксирована отметка +33,3 градуса, а в Армавире - +37,4.

Тем временем, несмотря на потепление, в регионе также резко похолодает. Уже 19 сентября синоптики обещают снижение температуры более чем на 10 градусов. А местами в крае пройдут сильные дожди - объявлено штормовое предупреждение.