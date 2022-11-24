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Параплан упал на Кубани на автомобиль стоимостью 5 млн рублей. Жуткая трагедия случилась в Апшеронском районе. Она унесла жизни двух человек, пилота и пассажира.

На месте трагедии уже работают следователи. Добавим, что параплан рухнул в районе двух часов дня. Он долго кружил в воздухе, а затем ушел в пике и рухнул на припаркованное авто.

По предварительным данным, удар на себя приняла BMV X3. Минимальная стоимость такого автомобиля составляет 5 миллионов рублей. По словам владелицы машины, у нее повреждена кузовная часть.

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