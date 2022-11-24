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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 12:58

Прокуратура организовала проверку после падения параплана на Кубани

В результате ЧП погибли два человека
Светлана ОВДЕЙ
Параплан рухнул на припаркованную легковушку

Параплан рухнул на припаркованную легковушку

Южная транспорта прокуратура организовала проверку после падения параплана на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, трагедия произошла днем 24 ноября в Хадыженске Апшеронского района. Параплан упал на припаркованную легковушку. В результате происшествия пилот и пассажир погибли.

- Туапсинской транспортной прокуратурой по поручению Южной транспортной прокуратуры проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов при эксплуатации параплана. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.