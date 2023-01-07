Что произошло за ночь 7 января в Краснодарском крае

В Сочи из-за ливней смыло мост. Фото: соцсети

Река в Сочи снесла единственный мост в районе села Каткова Щель и СТ Радуга. Он рухнул из-за большого потока воды.

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за ураганного ветра. Его сила достигала 15-20 м/с.

Выбежавшая на дорогу дворняга спровоцировала страшную аварию на Кубани. Как минимум ценой своего здоровья водитель в станице Холмской увел авто от столкновения с собакой.

На заседании оперштаба в Сочи озвучили меры по предупреждению ЧС из-за непогоды. В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снегопада, урагана и гололеда.