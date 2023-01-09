Что произошло за ночь 9 января в Краснодарском крае

В Сочи поток воды снес мост по улице Курганной.

Спасатели расчистили русло реки после размытия дороги в селе Каткова Щель Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. Ранее на курорте поток воды снес мост по улице Курганной.

Движение по Крымскому мосту временно ограничат 10 января. Легковые автомобили и автобусы не смогут проехать с 04:00 в связи с ремонтно-восстановительными работами.

В Краснодарском крае на смену плюсовым температурам пришли настоящие морозы. Водоемы Краснодарского края и соседней Адыгеи покроются льдом. Правда, тонким – выходить в лиманы и реки в такое время крайне опасно.

Движение грузовиков ограничили на трассе между Новороссийском и Геленджиком из-за сильного ветра. Водители большегрузов не могут проехать на участке трассы М-4 «Дон».