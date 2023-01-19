Расследование продолжается

Бывшего главу Брюховецкого района Кубани подозревают в халатности, из-за которой 13 приемных детей остались без средств к существованию. Об этом в интервью "КП"-Кубань" сообщил первый замруководителя краевого Следкома Александр Нихаев.

- В производстве отдела краевого управления СКР продолжается расследование уголовного дела в отношении главы администрации Брюховецкого района по фактам о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ) и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч.2 ст.169 УК РФ) при приобретении жилья для детей-сирот, а также халатности, в результате которой несовершеннолетним подопечным двух приемных семей были прекращены установленные законом выплаты (ч.1 ст.293 УК РФ), - сказал он.

Напомним, Владимир Бутенко был освобожден от занимаемой должности по ходатайству следователей. Расследование сразу нескольких уголовных дел в отношении него продолжается.