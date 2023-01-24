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НовостиОбщество24 января 2023 5:26

Что произошло за ночь 24 января в Краснодарском крае

Мэр Краснодара предложил отбирать землю за незаконные свалки
Алексей ГУК

Мэр Краснодара предложил отбирать землю за незаконные свалки. Это поможет бороться со складированием мусора на участках.

СК проводит проверку после избиения ремнем школьников на Кубани. Учитель несколько раз ударил школьников за плохое поведение на перемене.

Материнский капитал в Краснодарском крае превысит 147 тысяч рублей. О размере соцвыплаты в 2023 году рассказал губернатор региона.

Жители страны назвали Сочи самым комфортным городом для пенсионной жизни. Более 23 % россиян хотели бы переехать на пенсии к Черному морю.