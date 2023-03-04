Арт-объект, из-за которого разгорелся скандал. Фото: Ева МУР

Парку с каплей на Кубани, которую сравнили с секс-игрушкой, присудили высшую награду в области архитектуры. Открытый смотр-конкурс прошел в Краснодаре.

- Золотым дипломом награжден проект за реализацию объекта «Благоустройство территории парка «Островок» в станице Северской», - рассказал глава Северского района Андрей Дорошевский.

Еще три награды получил коллектив проектировщиков за разработку застройки многоэтажными жилыми домами в станице Северской. Эксперты отметили также проект архитектора Романа Бабенко и застройщика Ивана Корниенко. Они удостоены специальной награды за проектирование и возведение коттеджного поселка «Дубрава» в станице Северской.

Напомним, что благоустройство парка «Островок» сопровождалось скандалом. Часть пользователей соцсетей нашли сходство арт-объекта «Капля» с игрушкой для интимных утех. После этого инсталляцию демонтировали, доработали и вернули на место.