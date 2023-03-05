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НовостиОбщество5 марта 2023 5:13

Что произошло за ночь 5 марта в Краснодарском крае

Последние новости на утро 5 марта на Кубани
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Актуальные новости на утро 5 марта на Кубани.

Актуальные новости на утро 5 марта на Кубани.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«КП» - Кубань» продолжает следить за актуальными новостями на Кубани. Рассказываем, что произошло за ночь 23 февраля в Краснодарском крае.

Жители Сочи забили тревогу из-за состояния Верещагинского виадука. Перила моста начали обрушаться. Мэрия курорта прокомментировала ситуацию.

На Кубани восьмилетний мальчик чуть не утонул, а тело второго нашли спустя сутки. Следователи проводят проверку.

Гуманитарную помощь казакам собрали в храме Рождества Христова в Краснодаре. В зону СВО передали оборудование и церковную литературу.

В Краснодаре ищут 57-летнего мужчину с потерей памяти. Евгений Неяскин ушел из дома 3 марта, но обратно не вернулся. К поискам подключились волонтеры.