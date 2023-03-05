Что произошло за ночь 5 марта в Краснодарском крае

Актуальные новости на утро 5 марта на Кубани. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«КП» - Кубань» продолжает следить за актуальными новостями на Кубани. Рассказываем, что произошло за ночь 23 февраля в Краснодарском крае.

Жители Сочи забили тревогу из-за состояния Верещагинского виадука. Перила моста начали обрушаться. Мэрия курорта прокомментировала ситуацию.

На Кубани восьмилетний мальчик чуть не утонул, а тело второго нашли спустя сутки. Следователи проводят проверку.

Гуманитарную помощь казакам собрали в храме Рождества Христова в Краснодаре. В зону СВО передали оборудование и церковную литературу.

В Краснодаре ищут 57-летнего мужчину с потерей памяти. Евгений Неяскин ушел из дома 3 марта, но обратно не вернулся. К поискам подключились волонтеры.