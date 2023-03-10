Что произошло за ночь 10 марта в Краснодарском крае

На Кубани спасли пораженную опарышами краснокнижную черепаху. Рептилию нашли туристы и передали ее зоологам.

В Новороссийске спасателям пришлось спиливать наручники с пьяного мужчины. Мужчина ради шутки пристегнул себя к батарее, но самостоятельно освободиться не смог.

В Краснодаре пройдут «грязевые гонки» на квадроциклах. Цель мадрейсинга – преодолеть трассу с препятствиями и рвами, наполненными грязью.

На Кубани осудят водителя за гибель в ДТП троих пассажиров легковушки. Расследование завершено.