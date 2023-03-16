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НовостиОбщество16 марта 2023 5:35

Что произошло за ночь 16 марта в Краснодарском крае

В Геленджике объяснили запах газа в городе выбросом с танкера
Алексей ГУК

В Геленджике объяснили запах газа в городе выбросом с танкера. Угрозы для здоровья людей нет.

Военком Кубани объяснил выдачу повесток актуализацией данных учета. Комиссариаты проводят сверки данных военнообязанных во всех регионах страны.

Владельца сети отелей Marton в Краснодаре Андрея Марченко проверяют за неуплату налогов. Бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты многомиллионного налога.

Кибермошенники украли у 22-летней жительницы Адыгеи почти полмиллиона рублей. Женщина сама перевела деньги на счета мошенников.