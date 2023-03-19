Что произошло за ночь 19 марта в Краснодарском крае. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В одиночку захватил окоп, мы рыдали от гордости»: Брат героя Александра Мальцева, захватившего укрепление бойцов ВСУ, рассказал о его жизни и подвиге.

Туман в Сочи сохранится до вечера 19 марта: некоторые рейсы находятся в ожидании больше 10 часов. Более 20 рейсов ушли на запасные аэродромы.

В Сочи задержали блогера Максима Лютого после смерти младенца от истощения.

Снимает больше 60 лет. Найдена 81-летняя бабушка-фотограф.