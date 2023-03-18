В Сочи задержали блогера Максима Лютого после смерти младенца от истощения

Возбуждено уголовное дело Фото: кадр из видео

В Сочи задержали блогера Максима Лютого после смерти ребенка от истощения. На него завели уголовное дело по статье об истязании младенца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло в поселке Вардане Сочи. Здесь 33-летняя сожительница популярного коуча по ЗОЖ, блогера и активного пропагандиста отказа от животной пищи Максима Лютого 11 февраля родила ребенка. Известно, что роды дома принимал сам 43-летний мужчина.

- За квалифицированной помощью в больницу, в том числе и в последующем, сожители не обращались. После рождения ребенка подозреваемый не менее трех раз в период с февраля по март текущего года забирал младенца у матери и на сутки лишал его возможности принимать пищу, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В течение месяца состояние новорожденного ухудшалось. Ребенок попросту начал отказываться от пищи. Лишь тогда мужчина и женщина обратились за помощью в больницу. 8 марта они привезли младенца в медучреждение, но врачи констатировали смерть малыша.

Сперва следователи задержали мать младенца. Ей предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Женщине уже избрали меру пресечения – она будет находиться под домашним арестом.

Тем временем уголовное дело завели и на ее сожителя. Сейчас следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу.

- Уголовные дела в отношении матери младенца и ее сожителя соединены в одном производстве. По уголовному делу продолжится проведение следственных действий по закреплению доказательственной базы и установлению других обстоятельств, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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