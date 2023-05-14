Что произошло за ночь 14 мая в Краснодарском крае

В Краснодаре погиб пешеход. Фото: Алексей БУЛАТОВ

При землетрясении в Туапсинском районе Кубани никто не пострадал. Толчки произошли в Черном море.

В Сочи задержали таксиста, разбившего плеткой чужой автомобиль. Мужчину доставили в отделение полиции.

В Краснодаре развернули Знамя героев с именами 3 тысяч фронтовиков. Данные ветеранов волонтеры вышивали вручную.

В Краснодаре под колесами автобуса погибла 83-летняя пенсионерка. Женщина переходила дорогу на пересечении улиц Гимназическая-Красноармейская.