Что произошло за ночь 14 мая в Краснодарском крае

В Краснодаре погиб пешеход.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
При землетрясении в Туапсинском районе Кубани никто не пострадал. Толчки произошли в Черном море.
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