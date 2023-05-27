Режим ЧС действует в двух районах. Фото: МЧС РФ

"КП"-Кубань" собрала, что произошло за ночь 27 мая в Краснодарском крае.

В пяти населенных пунктах Кубани ввели режим ЧС после сильных дождей. Это села в Курганинском и Лабинском районах. Вода зашла в десятки домов и дворов. При этом разгул стихии для местных жителей стал полной неожиданностью: в последний месяц весны синоптики на Кубани прогнозировали им засуху. По данным Гидрометцентра России, регион ожидал дефицит осадков. Но уже в 20 числах мая ГУ МЧС России по Краснодарскому краю распространило штормовое предупреждение.

В Армавире из-за подтоплений паводковыми водами пришлось временно перекрыть движение по двум тоннелям. Затопленными оказались тоннели по улицам Новороссийская и Кирова. Тем же вечером, 26 мая, движение было возобновлено.

Полиция Краснодара освободила запертых в гараже краснокнижных кошек-сервалов. Хищников случайно заметили жители микрорайона Дубинка. Пятнистые мордочки с жалобными глазами выглядывали из-за решеток в поисках солнечного света. Содержание этих хищников по российским законам запрещено как в частных домах, так и в квартирах. Поэтому животные из гаража переедут на передержку в Сафари-парк.

Бывший замглавы наркоконтроля Адыгеи украл из ведомства более 400 тысяч рублей. Его будут судить.