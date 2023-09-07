Что произошло в ночь на 7 сентября в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 7 сентября

Специалисты зарегистрировали 143 случая заболевания корью в Краснодарском крае, что почти в два раза превышает майские показатели, большая часть заболевших дети.

«В крае зарегистрировано 143 случая кори, 84 из них у детей», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В конце мая в Краснодарском крае было зарегистрировано 77 случаев заболевания корью, при этом большая часть заболевших были взрослые.

Главврач инфекционной больницы Сергей Зотов заявил, что в регионе наблюдается подъем заболеваемости, но не эпидемия.

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