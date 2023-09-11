Что произошло в ночь на 11 сентября в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 11 сентября

9 сентября в соцсетях появилась информация об удалении наблюдателя от одной из партий с участка в Карасунском округе Краснодара. В Общественной палате Кубани объяснили, что участник контроля на выборах вел съемку в запрещенном месте и препятствовал работе комиссии.

- На участок вызвали полицейского, он разъяснил наблюдателю о недопустимости таких действий. После чего он вернулся в помещение для голосования и находился там до закрытия УИКа, - уточнили в Общественной палате Кубани. К другим новостям:

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