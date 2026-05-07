В аэропортах Краснодарского края сняли ограничения на полеты

В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика сняли временные ограничения на полеты утром 7 мая. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко около 9:30 7 мая.
Пассажирам стоит внимательно следить за статусом рейса. Актуальную информацию можно узнать у авиаперевозчиков, которые сообщают обо всех изменениях по контактам, указанным в бронировании, а также на онлан-табло аэропортов и в терминале.
Напомним, беспилотную опасность отменили в Краснодарском крае спустя 14 часов.
