В аэропортах Краснодарского края сняли ограничения на полеты

Полеты возобновили

В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика сняли временные ограничения на полеты утром 7 мая. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко около 9:30 7 мая.

Пассажирам стоит внимательно следить за статусом рейса. Актуальную информацию можно узнать у авиаперевозчиков, которые сообщают обо всех изменениях по контактам, указанным в бронировании, а также на онлан-табло аэропортов и в терминале.

Напомним, беспилотную опасность отменили в Краснодарском крае спустя 14 часов.

