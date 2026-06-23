Напавший на людей в краснодарском ТЦ извинился в суде перед близкими погибшей

Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

19-летний Григорий А., обвиняемый в вооруженном нападении на посетителей торгового центра в Краснодаре, принес извинения родственникам погибшей женщины. Об этом из зала суда сообщил корреспондент РИА "Новости".

«Да, искренне раскаиваюсь. Извиняюсь перед семьей погибшей», - заявил Григорий во время заседания.

Свои ужасающие действия молодой человек попытался оправдать психологическими проблемами, назвав свою психику шаткой и несформировавшейся. Он также признался, что увлекался изучением историй реальных преступников, совершавших массовые убийства.

По решению Первомайского районного суда Краснодара, удовлетворившего ходатайство Следственного комитета, обвиняемый отправлен в СИЗО на два месяца - до 20 августа 2026 года.

Напомним, трагедия произошла в минувшую субботу, 20 июня. Находясь в здании ТЦ, молодой человек без видимых причин начал наносить ножевые ранения посетителям. От полученных травм скончалась 41-летняя женщина. По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, всего от действий нападавшего пострадали не менее пяти человек. Кроме того, краснодарец бросил пиротехническое средство в помещение детского развлекательного центра, однако там обошлось без пострадавших. Нападавшего оперативно задержали правоохранители на месте преступления, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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