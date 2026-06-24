Причиной падения вертолета Ми-2 на Кубани назвали нарушение правил

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Славянском районе Кубани произошло крушение вертолета Ми-2. Известно, что это случилось во время сельскохозяйственной обработки полей в районе хутора Прикубанского.

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

"Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Краснодарском крае", - рассказали в ведомстве.

Место падения МИ-2 в Славянском районе Кубани. Фото: пресс-службы Южной транспортной прокуратуры

Информация о падении вертолета сельхозавиации поступила диспетчеру в 16:20 24 июня. На место тут же отправились сотрудники экстренных служб.

В результате инцидента пилот скончался на месте.

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводят проверку по факту крушения вертолета.