Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад по делу о крушении вертолета на Кубани

Александр Бастрыкин Фото: Архив "КП".

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту смертельного крушения вертолета в Краснодарском крае. Авиакатастрофа, унесшая жизнь человека, произошла в Славянском районе.

Уголовное дело расследуется сотрудниками Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").

По версии следствия, днем 24 июня вблизи хутора Прикубанского вертолет Ми-2 выполнял плановые сельскохозяйственные работы по обработке полей. Во время полета воздушное судно рухнуло на землю. Находившийся за штурвалом пилот получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.

«Для выяснения всех обстоятельств и причин авиапроисшествия проводится комплекс следственных действий и экспертных исследований», - рассказали в Информационном центре Следственного комитета РФ.

Глава СКР Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Западного МСУТ СК России Михаилу Денисову представить детальный доклад об установленных обстоятельствах и ходе расследования.