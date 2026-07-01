Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мэр Сочи Андрей Прошунин назвал ситуацию с топливом на курорте полностью управляемой. По его словам, поставки горючего осуществляются регулярно, и поводов для волнения у жителей и гостей города нет.

После первого расширенного планерного совещания июля глава города отметил, что все оперативные и коммунальные службы, предприятия санаторно-курортного комплекса, потребительской сферы, а также операторы сотовой связи (для дизель-генераторов на вышках) полностью обеспечены топливом в необходимом объеме без каких-либо ограничений. Ситуация находится на постоянном контроле администрации города совместно с краевым министерством ТЭК и ЖКХ и сетевыми поставщиками. Ежедневная информация о наличии топлива на заправках публикуется в официальных каналах администрации в социальных сетях.

По данным на 1 июля 2026 года, из 58 городских автозаправочных станций 53 работают в штатном режиме и исправно отпускают горючее. Четыре АЗС временно закрыты на плановый ремонт, и лишь на одной заправке временно отсутствует топливо. Среди работающих АЗС: шесть газовых, восемь комбинированных (дизель и газ), а на 39 станциях в наличии бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, на некоторых - также высокооктановый АИ-100.

«В связи с возросшим ажиотажем сети действительно ввели временные лимиты - в среднем от 20 до 60 литров для физических лиц и до 250 литров топлива для юрлиц, - объяснил Прошунин. - Продажа в канистры ограничена, чтобы отсечь перекупщиков и обеспечить ресурсом реальных потребителей».

Как рассказал мэр, крупнейшие поставщики топлива заверили, что южное направление и Сочи как ключевой курорт в пик сезона находятся в приоритете, и город обеспечен бензином в необходимом объеме.

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