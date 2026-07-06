В аэропорту Краснодара ввели ограничения на выпуск и прием самолетов

Аэропорт Краснодара временно приостановил работу Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем 6 июля в аэропорту кубанской столицы ввели временные ограничения на полеты. Об этом Росавиация сообщила в 15:40.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – рассказал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

В ведомстве уточнили, что ограничения на полеты нужны для обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что прямые авиарейсы связали Сочи и саудовский Табук. Рейсы на комфортабельном лайнере SSJ 100 запланированы каждую пятницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Живой звук на эшелоне: Пресняков и Агутин устроили концерт на высоте 10 тысяч метров

Аэропорт Сочи обслуживает до 250 рейсов в сутки в условиях ограничений на полеты