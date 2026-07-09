На Кубани не сдавшие ОГЭ школьники могут поступить в колледж

Девятиклассники могут поступать в колледж, не сдав ОГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае девятиклассникам, которые не сдали ОГЭ, дают шанс не терять год, а сразу приступить к освоению профессии. В регионе для таких школьников открыли двери 58 колледжей и техникумов, обучение в них будет бесплатным за счет средств краевого бюджета.

Раньше ученики, получившие неудовлетворительные результаты на ОГЭ и в резервные дни, вынуждены были ждать почти год до следующей возможности пересдать экзамены. Теперь благодаря изменениям в законе «Об образовании» ребята могут сразу начать профессиональное обучение и получить свидетельство о профессии рабочего.

Как отметил министр образования и науки Краснодарского края Сергей Пронько, цель нововведений – не оставить школьников в стороне с двойками, а помочь им стать полноценными участниками общества и начать трудовую деятельность на законных основаниях.

В крае уже утвердили перечень из 26 профессий по четырем востребованным направлениям: сельское хозяйство, строительство, промышленные технологии и сфера услуг. Список специальностей формируют с учетом реальных потребностей рынка труда.

«Это дает возможность любому нашему ученику получить профессиональное обучение, свидетельство профессии рабочего, если у него есть желание начать свою трудовую деятельность на законных основаниях», – сказал Пронько.

При этом для тех, кто планирует продолжить обучение в 10 м классе, правила остаются прежними: чтобы получить аттестат, необходимо сдать все четыре экзамена ОГЭ. Окончательный выбор начать трудовую деятельность или остаться в школе остается за самими учениками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

162 выпускника Краснодара стали стобалльниками по результатам ЕГЭ

Краснодарский край стал одним из регионов - лидеров по числу стобалльников ЕГЭ