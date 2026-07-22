Пожар на складе в Краснодаре локализовали после атаки БПЛА

Пожар на складе локализовали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре локализован пожар, вспыхнувший на территории складского комплекса после ночной атаки БПЛА. Об этом шла речь на заседании оперативного штаба Краснодарского края, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что минувшая ночь оказалась крайне напряженной. Беспилотники поразили несколько объектов: предприятие в Армавире (там погиб один человек) и логистический склад в Краснодаре. В результате атаки на склад пострадали десять человек – четверо были госпитализированы, одна девушка позднее скончалась в больнице. Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших и отметил необходимость оказать максимальную поддержку всем пострадавшим.

Помимо объектов инфраструктуры, повреждения получили жилые дома в Краснодаре и Динском районе. Губернатор поставил задачу оперативно оценить нанесенный ущерб и помочь жителям с восстановлением жилья.

Кроме того, глава края поручил своим заместителям наладить взаимодействие с собственниками складского комплекса в Краснодаре, чтобы скорректировать логистику и не допустить перебоев в доставке товаров для жителей региона.

Кондратьев также поручил совместно с собственниками проработать надежную защиту не только объектов критической инфраструктуры (тепло-, газо-, водо- и энергообеспечения, ТЭК), но и других важных для жизнедеятельности края объектов.

«Они напрямую влияют на комфорт, качество и удобство жизни», – сказал Вениамин Кондратьев.

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