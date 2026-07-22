На Крымском мосту перекрыли движение транспорта днем 22 июля

Крымский мост Фото: Архив "КП".

Днем 22 июля временно приостановили движение автомобилей по Крымскому мосту. Сообщение о том, что проехать по нему нельзя появилось в официальном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в 17:18.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – сообщили в канале.

Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и внимательно слушать указания сотрудников транспортной безопасности.

Напомним, в ночь на 22 июля Краснодарский край подвергся атаке беспилотников. Оказались повреждены частные и многоквартирные дома, загорелся склад в Краснодаре.

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