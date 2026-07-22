В двух округах Краснодара ввели режим ЧС после ночной атаки дронов

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В Прикубанском и Карасунском внутригородских округах Краснодара, где в результате ночной атаки беспилотников получили повреждения жилые дома, введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава кубанской столицы Евгений Наумов.

Для оперативной координации всех восстановительных работ в городе развернут специальный штаб. Мэр заверил, что всем пострадавшим жителям будет оказана комплексная поддержка:

«Жителям, чьи квартиры пострадали, окажем необходимую помощь, в том числе по предоставлению мест в пункте временного размещения. После завершения работы комиссий по оценке ущерба будет принято решение о назначении единовременной материальной выплаты жильцам», – рассказал Наумов.

Он также отметил, что администрация города совместно с сотрудниками полиции окажет оперативную помощь гражданам в восстановлении утерянных или уничтоженных во время инцидента документов.

У поврежденных домов организуют дежурство сотрудников правоохранительных органов. Охрана правопорядка развернута для того, чтобы не допустить проникновения посторонних лиц и мародеров в пустующие квартиры.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Службы спасения Краснодара. Муниципальные спасатели помогают жильцам расчищать комнаты от завалов, убирают осколки стекла и строительные обломки, а также затягивают поврежденные оконные проемы защитной пленкой.

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