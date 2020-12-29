2020-й год запомнится как один из самых маловодных в истории. Уровень Краснодарского водохранилища минувшим летом достиг исторических минимумов. Ситуацию спасали переходом на режим жесткой экономии, но и сегодня запасов воды недостаточно. Специалисты предполагают, что в следующем году проблема сохранится.- Последние несколько лет оказались сложными с точки зрения водности. Все мы должны быть готовы к сохранению такого тренда. Территориальные органы при взаимодействии с Минсельхозом должны доводить гарантированные объемы. На них мы рекомендуем ориентироваться при планировании до появления более устойчивых прогнозов. Чтобы маневрировать в вегетационный период, мы перешли в режим серьезной экономии уже сейчас, - считает руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.Маловодье коснулось не только Краснодарского, но и Цимлянского водохранилища. Причиной этому стала засушливая погода и температура воздуха выше нормы. Тревожные тенденции наблюдали с апреля по август, в итоге летом ситуация стала критической.- Низкая приточность к Краснодарскому водохранилищу сохраняется до настоящего времени. Уровень воды в водохранилище превысил уровень мертвого объема только 9 ноября, - рассказал Роман Авдеев, руководитель Кубанского бассейнового водного управления.Решить проблему могут только обильные осадки зимой и весной на всей территории бассейна Кубани. Но очевидно, что сельхозпроизводителям и представителям рыбохозяйственного комплекса в будущем году придется экономить воду.СПРАВКА КПНормальный подпорный уровень (НПУ) Краснодарского водохранилища составляет 32,75 м. Сейчас показатель на отметке 26,27. До уровня мертвого объема (УМО) остается 42 см.С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬНа счету каждая капля: критически низкий уровень Краснодарского водохранилища угрожает запасам рыбы- Прогнозируем снижение численности запасов рыбы с учетом текущей ситуации. Что касается водохранилища, подвижные виды – судак, толстолобик, лещ скатились в нижний бьеф водохранилища. Пока до гибели рыбы дело не доходит, но подобные явления могут наблюдаться в некоторых водоемах. Замечу, что угрозы видовому разнообразию на сегодняшний день нет, - говорит заведующий сектором пресноводных рыб Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Геннадий Карнаухов (подробности)НАГЛЯДНОВидно из космоса: Обмелевшее Краснодарское водохранилище на снимках со спутникаВода отступила от берегов на десятки метров. Масштабы угрозы хорошо видны даже из космоса (фото)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКритическая отметка: как выглядит Краснодарское водохранилище во время засухи- В бассейне реки Кубани с октября 2019 года до настоящего времени сохраняется неблагоприятная гидрометеорологическая обстановка, обусловленная недостаточным количеством выпавших осадков (значительно ниже нормы) и низкой водностью реки Кубани. Это привело к недостаточной приточности и не позволило пополнять Краснодарское водохранилище в период интенсивного водопотребления, - сообщают в Кубанском бассейновом водном управлении (подробности)