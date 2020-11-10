Дожди помогли: Краснодарское водохранилище вышло из «мертвого объема»

Краснодарское водохранилище обмелело летом 2020 года Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Краснодарское водохранилище впервые с конца августа преодолело уровень «мертвого объема». Из-за рекордного маловодья и засухи минувшим летом оно перестало выполнять регулирующие функции – шлюзы были открыты полностью.

Объем воды сократился до минимума, тысячи гектар дна водохранилища превратились в пустыню, а реку Кубань в окрестностях Краснодара местами можно было просто перейти пешком.

Специалисты заявляли о том, что ситуацию могут исправить только длительные осадки и снежная зима. Дожди ждали в октябре, но второй месяц осени оказался необычайно теплым и сухим. В начале октября уровень Краснодарского водохранилища составлял 25,61 метра при уровне «мертвого объема», когда запасы исчерпаны в 25,85 метра.

Все изменилось в начале ноября. Дожди прошли в горах Кавказа, где Кубань и ее притоки берут начало, а также на территории Краснодарского края.

Состояние бассейна реки Кубань на 9 ноября 2020 года. Карта Гидрометцентра России

8 ноября впервые с конца лета уровень водохранилища вышел из «мертвого объема» поднялся до отметки в 25,90 метра и продолжает расти. Приток воды достигает 180 кубометров в секунду, однако расход все еще минимален – 61 кубометр в секунду.

В Росводресурах все еще оценивают водность бассейна Кубани как малую, специалисты испытывают сдержанный оптимизм и рассчитывают на снежную зиму, которая точно позволит избежать повторения засухи 2020-го. До отметки нормального подпорного уровня в 32,75 метра еще очень далеко - более шести метров.

Кубань по-прежнему маловодна ниже по течению, так как Краснодарское водохранилище использует поступающую воду для пополнения запасов. При достаточном количестве осадков, высохшее дно снова будет скрыто под водой, но на это могут уйти месяцы.

Текущий объем воды в Краснодарском водохранилище составляет 210 млн кубометров, а в нормальном подпорном уровне – 1798 млн. Однако ситуация постепенно улучшается.

- Водохранилища Кубанского бассейна работают в штатном режиме. Уровень Краснодарского водохранилища 26 метров, приток 122 кубометра в секунду, сброс – 60, - отмечают в Кубанском бассейновом водном управлении.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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- Прогнозируем снижение численности запасов рыбы с учетом текущей ситуации. Что касается водохранилища, подвижные виды – судак, толстолобик, лещ скатились в нижний бьеф водохранилища. Пока до гибели рыбы дело не доходит, но подобные явления могут наблюдаться в некоторых водоемах. Замечу, что угрозы видовому разнообразию на сегодняшний день нет, - говорит заведующий сектором пресноводных рыб Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Геннадий Карнаухов (подробности)

НАГЛЯДНО

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