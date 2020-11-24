Родня одного из 214 детей, казненных фашистами в Ейске, не хочет новой эксгумации тел

Аза и Георгий Аванесовы впервые побывали на месте захоронения дяди

Краснодарцы Аза и Георгий Аванесовы всегда знали, что младший брат отца - Георгий Аванесов был в числе жертв фашистов. А в прошлом году рассекретили документы массовой казни воспитанников с пороками развития в 1942 году. Вскоре последовало возбуждение уголовного дела по статье «Геноцид». 214 детей в возрасте от 6 до 16 лет сначала отравили углекислым газом, а потом скинули в противотанковый ров за пределами Ейска. Позже братскую могилу и страшные списки погибших нашли наши солдаты, когда отбили город у палачей.

- Отец рассказывал, что дядю Жору пришлось отдать в детский дом, когда они переезжали с места на место из-за волнений. После гибели матери дети остались с отцом. После одного из конфликтов с ним маленький Жора ушел на речку, перемерз и у него отнялись ноги, - рассказывают Аза и Георгий. - Он не мог ходить, передвигался на руках. В Ейске это был специализированный дом для таких детей и Жору отправили туда.

Первая эксгумация тел детей. Фото: Ейский историко-краеведческий музей

О гибели маленького Жоры отец и брат узнали лишь после войны, когда сами вернулись с фронта.

- Были 60-е годы, помню, мне не было еще и 10 лет, по телевидению вышла передача. Отец ее ждал. Меня он попросил выйти из дома во двор, но через окно я услышала, как по телевизору читали какой-то список из имен и фамилий, среди них назвали Аванесова Жору, после чего отец зарыдал во весь голос. А через год после этого он один поехал в Ейск, нас не взял, - рассказывает Аза Аванесова.

Потомки Жоры не собираются добиваться статуса потерпевших по делу о геноциде. Ведь для этого требуется эксгумация тел погибших. Такова процедура признания родства.

- У нас, конечно, не сохранилось никаких документов о Георгии Аванесове, нет в живых отца и деда. Экспертиза вряд ли будет легкой, потому что в этой могиле две сотни тел, - говорят они. - Мы просто хотим, чтобы потомки об этом помнили.

Комиссия по расследованию убийства детей. Фото: Ейский историко-краеведческий музей

Все, чего хотят родственники жертв фашизма, чтобы место захоронения казненных детей было достоверно установлено.

Напомним, когда в город вернулись советские войска, началось расследование фашистских убийств гражданского населения. Первая эксгумация тел погибших детей проводилась 15 апреля 1943 года. Однако военно-полевые медики в тот момент не смогли точно установить причину их гибели. Кстати, на фотографии, предоставленной сотрудниками Ейского историко-краеведческого музея, запечатлен этот факт. В составе экспертной комиссии — люди в военной форме и даже священник.

В секретных же документах значилось только состояние трупов. Их положение в могиле указывало на то, что умерли они одномоментно. Но характерных пулевых ран, в случае, если бы это был расстрел, на телах детей не нашли.

- Часть тел тогда переместили в братскую могилу городского парка. Там в тот же момент воздвигли памятник, - рассказывает историк. - Остальные остались там же во рве.

Краеведы объясняют такое решение тем, что в стране по-прежнему шла война. Для перезахоронения детей тогда нашли только 40 гробов. Поэтому в каждый из них клали по два-три тела. Этот факт обнаружился, когда власти вновь решили эксгумировать их для новой экспертизы.

- Было это спустя несколько месяцев, потому что медлить было нельзя. Тогда уже экспертизу делали специалисты. По состоянию внутренних органов, сохранившимся тканям они определили, что причиной гибели стало отравление газами, - продолжает Марина Сидоренко.

Уже после войны останки детей были перенесены на городское кладбище. На их могиле высечены слова: «Я, раненый детством, войну проклинаю».

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