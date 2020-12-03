На Кубани хозяин тайника на кладбище с 50 млн рублей стал фигурантом второго уголовного дела

50 млн лежали в черном пакете за оградкой на кладбище. Фото УФСБ

В отношении заместителя генерального директора электросетевой компании Кубани возбуждено второе уголовное дело о взяточничестве. Топ-менеджер сетевой компании подозревается в получении взятки через посредников в особо крупном размере.

На Славянском кладбище в Краснодаре нашли его тайник с 50 млн рублей. Заместитель руководителя электросетевой компании Краснодарского края обвиняется в посредничества во взяточничестве. В поисках следов оперативники наткнулись на весьма интересные «клады». Один – на кладбище, другой – в кабинете. На рабочем месте топ-менеджера в шкафах и тумбочках нашли более 20 млн рублей и 100 тысяч долларов США наличкой. Также оперативники обнаружили около 10 люксовых часов.

- Заместитель генерального директора электросетевой компании Краснодарского края обвиняется в обещании посредничества во взяточничестве (ч.5 ст.291.1 УК РФ), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – Теперь в отношении него возбуждено второе уголовное дело - в получении взятки через посредников в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, весной 2020 года заместитель генерального директора собирался получить взятку от представителей одной из коммерческих организаций, за то, что пойдет навстречу и поможет увеличить мощность потребления электроэнергии до 930 кВт. Фигурант от представителя организации через посредников, в том числе одного из директоров филиала электросетевой компании, получил 10 млн 160 тысяч рублей. Эта информация стала известна Следственному комитету.

- В настоящее время в отношении обвиняемого продолжает действовать ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовные дела соединены в одном производстве, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на кладбище в Краснодаре нашли тайник с 50 млн рублей. Как выяснилось, деньги закопал экс-министр инвестиций Дагестана. Примечательно, что места для тайника он выбрал там, где нет могил ни его родственников, ни знакомых. На что он ориентировался, оперативники пока не знают, сам он показаний не дает.

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