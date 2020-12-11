Диана Горбань

«Детектор правды» - digital-проект «Комсомольской правды». На вопросы отвечают политики, чиновники, блогеры, деятели культуры и искусства, урбанисты, активисты, музыканты. Мы не спрашиваем у них о творческих планах, не просим подбить итоги года – мы задаем вопросы, которые покажут гостя совершенно с другой стороны.

В этот раз «Детектор правды» прошла председатель союза журналистов Кубани Диана Горбань. Она рассказала о том, чего не хватает кубанской журналистике, могут ли выжить «районки» без государственной поддержки, закрыла бы она журфак и о многом другом.

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