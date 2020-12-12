«Готовилась к свадьбе, но скрывала ухажера»: друзья рассказали об отношениях зверски убитой в девушки с возлюбленным

Девушка никогда не афишировала отношения со своим женихом.

- Они планировали свадьбу, строили планы, - сквозь слезы говорит троюродная сестра убитой Виктории Елена.

Для половины страны убийство возлюбленной и измывательства над ее маленьким братом в режиме реального времени стали шоком. Для семьи жертв это настоящий удар ведь они видели пару, где, как им казалось, царила гармония. О том, что творилось внутри, кажется, знали только сами молодые люди.

- Этого Акшина я близко не знала, мы знакомы, пару раз сидели за столом на семейных праздниках, - говорит Елена. - Произвел впечатление нормального человека, внешний вид обычный был, он адекватный.

Почти на всех фотографиях девушках в гордом одиночестве.

О том, была ли агрессия со стороны Акшина раньше, никто из родных не знает. По крайней мере Виктория никогда не жаловалась на своего спутника.

- Они вместе около трех лет, - продолжает Елена. - Познакомились в соцсетях они вроде, начали общаться, позже встречаться. Настроены вроде серьезно были. В прошлом году он сделал ей предложение. Свадьбу планировали на сентябрь 2020 года, но что-то сорвалось...

Баловал свою спутницу Акшин и игрушками, о чем она тут же спешила похвастаться в соцсетях.

О том, что Виктория - счастливая невеста, в соцсетях, которые девушка активно вела, понять сложно. Радостного события - помолвки - нигде нет. Ни одной общей фотографии с женихом, ни одного комментария под снимками в Instagram. На каждом кадре красавица предстает в эффектных нарядах, но, как правило, в гордом одиночестве. Мелькает на снимках лишь ее младший брат Дима. С ним девушка была очень близка особенно после смерти бабушки.

Виктория (справа) вместе с братом и мамой.

- Когда она окончила школу, то уехала в Армавир и поступила в филиал КубГУ. Выбрала экономический факультет. Если не ошибаюсь, окончила его с синим дипломом. В последнее время работала продавцом в магазине обуви в местном ТЦ, - рассказывают одноклассники Виктории. - Мама ее в ночную смену работала. Старалась и сына сама поднимать, и дочери помогать. Вика, в свою очередь, часто приезжала к Диме, уроки с ним делала, готовила ужин, укладывала спать.

Цветы Акшин дарил порой без повода.

Часто в доме бывал и Акшин - мать Виктории хорошо помнит, как он просил благословения у нее. Выбор дочери уважала.

- Вика старалась не афишировать Акшина. Но нам казалось, чтобы просто не сглазили. Как это говорят - счастье любит тишину, - говорят знакомые девушки.

Зато от своего ухажера Виктория регулярно получала подарки и цветы. Вот шикарный букет алых роз на 14 февраля, к 8 марта - новенький телефон за 70 тысяч.

- Вообще нам казалось они идеальная пара. У него 4 ноября День рождения, а у нее - на следующий день, - продолжают коллеги. - Внимание от сильного пола у нее было хоть отбавляй, ей регулярно писали комплименты в соцсетях, интересовались, есть ли у нее кто-то, но она всегда уходила от ответа.

От ухажера она часто получала дорогие подарки.

Так, кажется, и завязались отношения Виктории с Юрием. По некоторым данным, они познакомились летом. Парень не знал, что она была в отношениях. Не исключено, правда. что уже на тот момент Виктория с Акшином разошлась, но бывший возлюбленный был настолько обижен отказом, что преподнес все совсем иначе.

Виктория отучилась на экономиста.

- Она вела двойные отношения на протяжении долгого времени, как я узнал числа 3-4 [декабря], я послал ее, - писал Юрий Резнов в соцсетях.

Позже выяснилось, что незадолго до убийства девушки Гусейнов позвонил конкуренту с ее телефона и рассказал, что в курсе измен своей девушки.

По некоторым данным, Юрий служит в ОМОН.

- Он был в шоке от услышанного как и я. Когда он узнал что она со мной за спиной. А я узнал что она за моей спиной с ним. Но ни кто не думал что такое произойдет, - заявляет молодой человек.

По словам молодого человека, последние слова Гусейнова в трубке были: «Ты офигеешь, что будет дальше».

Акшин по-прежнему в розыске.

Сейчас следователи продолжают разыскивать беглеца. Сразу после случившегося он уехал на побережье в поселок Джубга Туапсинского района, чтобы якобы свести счеты с жизнью. Во всяком случае, так он заявил в видеосообщении. Но тело мужчины до сих пор не найдено.

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