Объявлен в федеральный розыск: Убившего возлюбленную и ее брата мужчину ищут больше суток

Акшина Гусейнова ищут по всей стране.

32-летнего Акшина Гусейнова, который убил свою девушку и ее девятилетнего брата в Краснодарском крае, объявили в федеральный розыск. Напомним, сначала трагедия разыгралась на съемной в Армавире, где мужчина из ревности убил свою возлюбленную и даже записал чудовищную исповедь на фоне ее тела. После он поехал в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где зверски пытал мальчишку, а затем убил его.

Почему правоохранители не приехали спасать ребенка, убийца которого по сути анонсировал расправу в прямом эфире. Полиция, правда, уверяет - модератор группы в соцсетях, выложивший детали убийства в Армавире, не позвонил "02". Соседи 26-летней девушки, с которой расправился Акшан Гусейнов, тоже промолчали.

После зверств Акшин поехал в сторону поселка Джубга Туапсинского района, чтобы якобы свести счеты с жизнью. Во всяком случае, так он заявил в видеосообщении.

Но тело мужчины до сих пор не найдено. СК намерены искать подозреваемого до последнего, ведь есть предположение, что все сказанное, может быть, просто игрой.

Ориентировки на подозреваемого разослали во все отделения полиции.

- Cледствие считает, что возможно, это была инсценировка, и он может скрываться, - говорит и.о. руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов. - Поэтому основная группа следователей-оперативников проводит активные мероприятия для поимки преступника.

Напомним, некоторые эксперты считают, что у Акшина могла быть скрытая шизофрения. По словам психиатра, есть большие сомнения в его психическом здоровье, но это еще не говорит о том, что мужчину могут признать невменяемым. В данном случае, он мог отдавать отчет своим действиям, а потому принудительного лечения он может избежать.

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