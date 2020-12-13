На Кубани подозреваемого в убийстве девушки и ее брата ищут с помощью квадрокоптеров

Акшин Гусейнов убил свою девушку - 26-летнюю Вику

Следователи и полиция продолжают искать 32-летнего Акшина Гусейнова, которого подозревают в двойном убийстве.

10 декабря он жестоко расправился со своей девушкой Викторий Макаровой, а потом убил ее 9-летнего брата Диму.

Причем о том, что он лишил жизни Вику, сообщил в одном из пабликов в соцсетях. Гусейнов записал видео на фоне окровавленного тела девушки. В ролике он также сообщил, что поедет и убьет ее маленького брата якобы за то, что ребенок знал о том, что Вика изменила Гусейнову.

- Акшин Гусейнов подозревается в убийстве 26-летней сожительницы и ее 9-летнего брата с особой жестокостью (ч.2 ст.105 УК РФ), - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – Он проживал с девушкой в съемной квартире в одном из домов на улице Розы Люксембург в городе Армавире. Днем, 10 декабря, между произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры Гусейнов несколько раз ударил девушку по голове, убив ее. А потом отнес тело в ванную. Затем на автомобиле направился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью совершил убийство 9-летнего брата погибшей.

С места преступления отморозок скрылся. Он сел в авто и уехал в Джубгу. Утром силовики нашли его машину, а вот самого подозреваемого ищут уже три дня.

Когда видео, на котором Гусейнов на фоне окровавленного тела девушки рассказывает, как убивал ее, появилось в сети, выяснилось, что администраторы паблика не сообщили об этом в полицию.

- По поручению ио руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова на местах происшествий работали следственные группы из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов, - пояснили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – Сейчас все силы направлены на розыск подозреваемого.

Акшина Гусейнова ищут по всему Краснодарскому краю. Используют для этого и квадрокоптеры.

Гусейнова объявили в федеральный розыск

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